Del Genio: "Il Napoli ha dimostrato di avere dei limiti oggettivi! Conceicao? Serve equilibrio nei giudizi"

Il collega Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Questa squadra ha dei limiti oggettivi soprattutto nelle partite importanti che Sarri aveva abilmente nascosto attraverso il gioco. Conceicao ha allenato solo in Portogallo e bisogna vedere cosa sarà capace di fare in Italia. Chiunque si lancerà in giudizi troppo positivi o troppo negativi nei confronti di questo allenatore, si troverà una bella gatta da pelare. Se il Napoli fosse andato in Champions si sarebbe potuto fare un tentativo o con Allegri o con Sarri, con tutti i dubbi riguardanti un ritorno, ma dopo la partita di ieri non si è potuto più fare".