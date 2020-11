Del Genio: "Il Napoli corre un grosso rischio: questa cosa proprio non deve accadere"

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Italia al termine della gara persa al San Paolo col Milan per 3-1:

Del Genio

"Il Milan è un'ottima squadra che ha un calciatore stratosferico che fa la differenza: Ibrahimovic. Nel Napoli, molti calciatori come Mertens, Insigne e Koulibaly, hanno nella testa la voglia di regalare lo scudetto alla gente. Quando si rendono conto che l'obiettivo è lontano, perdono un po' di entusiasmo, sapendo, incosciamente, che il loro sogno non si può avverare. Gattuso deve essere bravo a far capire che la Champions da raggiungere è importantissima. Si fa troppa fatica a fare gol e ci si innervosisce: così facendo, si fa fare gol agli avversari".