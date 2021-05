Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ci saranno tre partite in otto giorni, credo che potrebbero esserci alcuni cambiamenti. Manolas in campo con Koulibaly, Fabian con Demme con Bakayoko che si è ripreso ma è in svantaggio. Hysaj-Mario Rui e Politano-Lozano i due dubbi".