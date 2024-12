Del Genio duro: "Il ciclo di Juan Jesus a Napoli è finito, spero con la Lazio sia stata la sua ultima gara"

Ultime notizie SSC Napoli - Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, di Juan Jesus:

"Juan Jesus non può più giocare 90 minuti. Ha dato tanto al Napoli, ma oggi proporlo in campo per 90 minuti non mi sembra fattibile. Arriva sempre tardi. Rafa Marin magari ha margini di crescita. Ha giocato male anche lui, ma ci si può lavorare, si può crescere. Su Juan Jesus no. Al Napoli servono due difensori centrali o un difensore centrale e un esterno.

Ci sono cose che bisogna dire. Dobbiamo dire grazie a Juan Jesus per l'impegno e la professionalità messe sempre in campo, ma è ora di dire basta. Spero che quella con la Lazio sia stata la sua ultima partita con il Napoli. Mi dispiace parlare in questo modo, forse non è nemmeno da me esprimermi così, ma è quello che penso".