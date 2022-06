Del Genio: "Colpo di mercato? Nessun nome a sensazione: bisogna capire una cosa e su Gaetano e Zerbin..."

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Colpo di mercato? Bisogna capire se lo sono anche Deulofeu o Kvaratskhelia. Non credo che ci sia un nome a sensazione per placare gli animi. Correa? Come trattativa mi sembra improbabile visto il costo del cartellino. Un anno non briallantissimo ma il crollo del cartellino non sarebbe enorme. Facciamo finta che il Napoli ci abbia pensato, come collocazione è forte tecnicamente ma non è continuo. Nell'Inter non è mai stato titolare, poi non segna tanti gol e non è mai al 100%. La scadenza del 30 giugno non è decisiva, i calciatori possono firmare da febbraio nell'ultimo anno di contratto.

Walace? Ottimo giocatore, non paragonabile a Fabian ma è il nome più azzeccato tra quelli usciti, anche perchè può essere alternativa a Lobotka.

Gaetano e Zerbin? Se parliamo di Ambrosino e Vergara, se inseriti non occupano spazio nella lista, ci sta. Per Zerbin e Gaetano o si trova la collocazione nelle coppie, altrimenti meglio cederli".