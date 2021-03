Del Genio: "Bakayoko in difficoltà: ieri ha commesso un errore di concetto. Come risolvere il problema? Con Lobotka"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli è stato criticato, anche da me. Bravo Gattuso ieri così come tutti i calciatori del Napoli. Bakayoko? La risposta alle sue prestazioni potrebbe essere Lobotka: gioca con semplicità ed è forse più sereno. Ieri Bakayoko non ha sbagliato cose tecniche ma ha fatto un grave errore di concetto. Il rigore non c'è ma l'errore resta. Politano ha fatto bene, Insigne merita ma Fabian merita di stare nei primi tre. La migliore partita del Napoli di tutto l'anno, giocando col 4-2-3-1".