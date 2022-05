Del Genio: "Avete visto cosa fanno due azzurri sul gol di Osimhen?"

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Avere uno spirito negativo nel giudicare la stagione del Napoli non va bene, non è giusto però dobbiamo chiederci che cosa non ha funzionato. Ci si deve porre qualche domanda: se i giocatori erano all'atezza, se la società non ha saputo gestire il momento, oppure se l'allenatore che aveva fatto tanto bene sino a quel momento, se ha commesso qualche errore.

Ci tengo a ricordare che la delusione c'è stata: nessuno pretendeva lo scudetto ma vederlo sfumare così ha fatto male. Poi questa delusione non deve portarci a parlare di una stagione negativa. I calciatori stessi sono rimasti delusi. L'allenatore dice di essere soddisfatto per aver centrrato la zona champions. Il presidente quando dice voi vi siete ingolositi. Il punto è mettersi d'accordo: dobbiamo fare i complimenti al Napoli per l'obiettivo stagionale centrato ma allo stesso tempo non si può cancellare la delusione. Non so perchè si vuole forzare a cambiare il pensiero delle persone.

Il gol di Osimhen? Sul cross di Di Lorenzo, non se avete visto, in area c'erano Lozano e Mertens. Hanno riempito l'area e Osimhen fa la differenza: i compagni portano via uomini e lui stacca di testa. Questo per dire che è chiara la strategia, quella di riempire l'area di rigore avversaria ed esaltare le qualità di Osimhen"