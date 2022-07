Del Genio annuncia: "ADL ha rivelato che farà una squadra ancora più forte, vi racconto il retroscena su Dybala"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Un mio amico imprenditore oggi ha parlato con De Laurentiis per molto tempo e mi ha fatto vedere anche le loro foto insieme. ADL ha rivelato al mio amico che farà una squadra forte e bisognerà avere pazienza fino alla fine del mercato. Ci sono tanti piccoli problemi nei dettagli che andranno risolti nelle prossime settimane per tanti giocatori. Alcuni non possono essere annunciati a seguito di alcuni problemi legati agli extracomunitari ecc. Per Dybala ci sono state complicazioni legate alle cifre offerte dalla Roma tra bonus alla firma e ingaggio a salire negli anni. Finché non firmerà per un'altra squadra dico, pensateci bene a non rinnovare Mertens".