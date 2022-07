Del Genio: "Allenamenti del Napoli? Dobbiamo aspettare prima di vedere i vari schemi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Allenamenti del Napoli? Dobbiamo aspettare prima di vedere i vari schemi, perchè solo nei prossimi giorni ci saranno gli arrivi dei calciatori impegnati con le Nazionali a giugno. Il ritiro del Napoli è iniziato a meno di 40 giorni dall’inizio del campionato, negli anni scorsi passavano un paio di settimane in più: la preparazione cambierà anche dal punto di vista atletico, perchè ci sarà la sosta per il Mondiale e le squadre rimarranno ferme per più di un mese. Mai come quest’anno bisogna accelerare sul mercato, per evitare troppi dubbi in rosa con i giocatori in bilico”