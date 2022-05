De Paola: "La Salernitana sta facendo un'impresa. Scudetto? Non mi aspettavo un finale così"

Ultime calcio - “Il destino è nelle mani della Salernitana, è giusto che sia andata così. Sta facendo un’impresa colossale. È importante per il Sud, c’è fervore in tutta la zona, penso a Lecce e Bari, ma anche Palermo”. A parlare della lotta salvezza è Paolo De Paola, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, durante l’editoriale su TMW Radio:

De Paola sulla lotta scudetto