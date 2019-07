De Paola a CN24: "Manolas-Koulibaly più forte della coppia juventina. Icardi? Ha aperto al Napoli"

Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Sulla carta mi sembra che la coppia Koulibaly-Manolas sia più forte di quella juventina perchè quest'ultima ha ceduto all'età dei suoi centrali e quest'anno deve azzerare e ripartire da lì. De Ligt, pur essendo valido, non conosce il campionato italiano e dovrà comuqnue un attimo adattarsi. Fa piacere, in generale, che il calcio italiano sia ritornata una meta gradita ai calciatori più forti d'Europa come lo è il centrale olandese. Al Napoli manca un trequartista una James ed una punta cattiva d'area. Hanno vissuto le ultime stagioni arraggiandosi nel senso che dopo Higuain e gli infortuni di Milik, hanno adattato il piccoletto Mertens a fare la punta. Icardi? Sta aprendo le porte al Napoli che fa bene a speculare sul tempo perchè più passa e più la valutazione dell'attaccante scende"