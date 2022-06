De Maggio: "Simeone a Napoli farebbe 1 gol a partita, prego la notte per il suo acquisto. Ha segnato più di Osimhen"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Prego la notte affinché il Napoli prenda Simeone, farebbe un gol a partita. Può giocare con Osimhen o senza, ma a prescindere da tutto Simeone a Napoli farebbe un gol a partita e nessuno me lo leva dalla testa, sono innamorato di lui. Il Napoli ha lottato per lo scudetto con Petagna, mi prendo tutta la vita Simeone. Quest’anno ha fatto 17 gol, più di Osimhen".