De Maggio: "Pressioni di Spalletti per tenere Koulibaly, ADL pronto all'eccezione"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Mi risulta che il Napoli farebbe una sola eccezione per quello che concerne il monte ingaggi e sarebbe riservata al senegalese. Aurelio De Laurentiis, anche su pressione di Luciano Spalletti, vorrebbe confermare Koulibaly. Di conseguenza il presidente proporrà all'ex Genk delle cifre decisamente più alte rispetto a quelle che percepiscono gli altri suoi compagni di squadra. Vedremo se ci saranno i margini per rinnovare".