De Maggio: "Per me Kvaratskhelia è molto più forte di Vinicius del Real Madrid"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Per me Garcia cambierà qualcosa, soprattutto a centrocampo, rispetto alla gara di Berlino. Kvaratskhelia, quando c'è Mario Rui, rende meglio rispetto a quando c'è Olivera. Se penso a Theo Hernandez sulla fascia sinistra del Milan mi verrebbe da schierare Elmas e non Cajuste perchè il macedone è più rapido per contenere l'avversario. Per me Kvaratskhelia è molto più forte di Vinicius del Real Madrid"