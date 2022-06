De Maggio: "Non solo Nandez, altri sudamericani potrebbero arrivare al Napoli. Demme verso l'addio"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco cosa ha detto De Maggio:

"Vi posso dire che Diego Demme ha chiesto la cessione: questa è una notizia ufficiale e, di conseguenza, ve la do per certa. Non ho paura di sbagliare. Appena va via, arriva Nandez. Al momento non c'è però la proposta giusta per l'ex Lipsia. Vi dico che Nandez non sarà l'ultimo sudamericano che approderà in maglia azzurra. Fidatevi di me. Prima che arrivasse Olivera, dissi che il Napoli avrebbe preso un sudamericano. Ora faccio un'altra scommessa: dopo Nandez arriverà un altro calciatore proveniente da quelle parti. Ci saranno tanti sudamericani nella squadra azzurra".