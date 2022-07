De Maggio: "Napoli impreparato su Koulibaly, è molto grave! La gente è giustamente arrabbiata"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ grave che il Napoli perde Koulibaly e si fa trovare impreparata, il Napoli è rimasto col cerino in mano. Tutti perdono pezzi come l’Inter con Skriniar, e la Juve con De Ligt, ma il Napoli si è fatto trovare impreparato e non può permetterselo una società come questa. Per loro Koulibaly era in organico e cercavano il quarto centrale, sono rimasti spiazzati e davano sempre rassicurazioni sulla permanenza di Kalidou. Non c'è la campagna abbonamenti, i tifosi è giusto che siano arrabbiati per quanto sta accadendo".