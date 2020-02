Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Io credo che Meret sia il miglior portiere che abbiamo in Italia attualmente, anche più di Donnarumma. Per me Gattuso sta sbagliando nella gestione dei portieri. L’Inter si sta informando per il post Handanovic e perdere un portiere come Meret non è possibile”.