De Maggio manda un messaggio a De Laurentiis: "Fai una pazzia e prendi Dybala! Mi faccio l'abbonamento con altri 40mila tifosi"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dybala al Napoli è un sogno, mi darebbe emozioni. Non conosco i conti, ma basta vendere Petagna, non rinnovare Mertens e mandare via Ounas, Politano e Demme per prendere Dybala. Via cinque ingaggi per prenderne solo uno che infiammerebbe la piazza. Mi abbono pure io che ho l’accredito se viene Dybala, compro l’abbonamento e lo posto. De Laurentiis e falla una piazza per una volta, fai 40mila abbonati con un colpo così".