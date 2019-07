De Maggio: "Lo scorso weekend ADL ha incontrato Montella a Ischia: nessun discorso di mercato, ma origliando la loro discussione..."

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Pulgar? Da Bologna ci dicono che non c'è stata richiesta finora dal Napoli, ma potrebbero esserci contatti prossimamente. Ero a Ischia, il presidente dopo l'intervista si stava recando in una saletta per vedersi i quarti di finale del mondiale femminile tra Olanda e Italia. Ad un certo punto vedo che saluta una persona: era Vincenzo Montella. I due non hanno parlato di mercato o di Veretout. Ho origliato ed hanno parlato dell'importanza di aumentare la competitività del nostro campionato"