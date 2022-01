De Maggio: "Julian Alvarez del River Plate piace a Giuntoli, non è detto che il Napoli lo prenda"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Sondaggio del Napoli per Nahitan Nandez, su cui c’era anche il Torino. Per Nicolas Tagliafico dell’Ajax c’è concorrenza, per la prossima stagione piace Julian Alvarez del River Plate. Alvarez piace a Giuntoli, non è detto che il Napoli lo prenda e su di lui c’è anche la Fiorentina. Ha un contratto in scadenza a dicembre, ed ha una clausola rescissoria da venti milioni di euro”