Walter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non esiste che il Napoli perde con l’AZ al San Paolo quella partita, con il pubblico non sarebbe mai accaduto. Sono tre le sconfitte di fila al San Paolo, è decisiva l’assenza di pubblico".