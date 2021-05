Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso non deve sbagliare il progetto se va via da Napoli, per me è un grande allenatore e può diventare tra i migliori cinque in assoluto entro cinque anni. Il Napoli dovrebbe tenere Gattuso e continuare insieme piuttosto che separarsi".