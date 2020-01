De Maggio: "Fossi stato in De Laurentiis avrei preso Fabio Cannavaro come allenatore e Ferrara e Montervino in società"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mi auguro che questa sia la notte di Hirving Lozano. Questa Coppa Italia, vista la stagione del Napoli, darebbe delle possibilità enormi. Vincerla vorrebbe dire avere accesso diretto all'Europa League e giocarsi la finale di Supercoppa. Stasera è una partita da uomini veri, mi aspetto la gara fatta contro il Liverpool. Sono entusiasta di Demme, però mi proietto a giugno e vedo il mercato che sta facendo l'Inter. Il Napoli ha preso Rrahmani e tenta Amrabat e Lasagna, c'è da preoccuparsi? Stasera mi aspetto un Napoli cazzuto e che torni a fare il Napoli. La Juve ha Pavel Nedved in dirigenza, l'Inter ha Zanetti. Il Milan ha Boban e Maldini. Il Napoli dovrebbe avere in società gente come Hamsik e Montervino, serve gente con le palle. Quando c'erano Reina, Jorginho, Albiol ed Hamsik certe cose a Napoli non si vedevano. Sono contentissimo che sia arrivato Gattuso, ma se fossi stato in De Laurentiis avrei chiamato al mio fianco Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara e Ciccio Montervino. Al settore giovanile ci avrei messo Scarlato, Grava e Iezzo. Mi sarei contornato di napoletanità. Cannavaro allenatore, Ferrara direttore tecnico ed avrei virato su un progetto così. Fabian e Koulibaly? Insieme valgono almeno 180 milioni, se vanno via i soldi andrebbero investiti al meglio".