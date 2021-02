De Maggio: "E' follia mandare via Gattuso prima del termine della stagione. Faccio un grande elogio al tecnico"

Napoli Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore dell'emittente, Valter De Maggio:

"C'è una canzone che si addice bene al Napoli, la cantava Carmen Consoli. Si chiamava "Confusa e felice". I partenopei sono però infelici, non certamente contenti per quanto sta accadendo. C'è da dire che Gennaro Gattuso non è nemmeno fortunato. Ha perso Koulibaly e Manolas in difesa. In attacco manca Mertens, ma anche Osimhen non è al massimo. Faccio un grande elogio al tecnico. Al termine del match, in conferenza stampa, si è preso le responsabilità della sconfitta. Nikola Maksimovic è stato imbarazzante. Ha giocato davvero male, ma non voglio parlare dei singoli. Avete visto il primo goal dell'Atalanta? Quello di Zapata. Nessun calciatore è andato sul colombiano che ha potuto battere in modo indisturbato a rete. Chi ha voluto l'esonero di Carlo Ancelotti si prenda le sue responsabilità. Il coach di Reggiolo ha voluto un calciatore come Hirving Lozano, un crack. Non è stato capito a Napoli. Ora però è folle mandare via Gattuso prima della fine della stagione"