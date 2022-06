Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Ecco cosa ha detto De Maggio

"Demme andrà via da Napoli. Evidentemente non si è preso con Spalletti. Gattuso lo vuole al Valencia, il prezzo fissato per la sua cessione è di 10 milioni"