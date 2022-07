Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il presidente Aurelio De Laurentiis arriverà questa sera a Trento per poi arrivare in ritiro a Dimaro. Non guarderà dunque la prima gara amichevole del Napoli con l'Anaune. Acerbi? La Lazio chiede 5 milioni, c'è il gradimento totale del ragazzo"