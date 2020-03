De Maggio annuncia: "Radio Kiss Kiss sospende alcuni programmi, l'emergenza ci impone la riduzione del personale"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Domani sarà una giornata molto importante perché ci sarà una riunione straordinaria dell’UEFA. Saranno collegate 52 federazioni, si deciderà dell’ipotesi di rinviare gli Europei al 2021. La seconda ipotesi sarebbe quella di rinviarli a novembre. Per l’emergenza COVID 19 anche Radio Kiss Kiss Napoli ha sospeso alcuni programmi. Non andranno in onda i programmi di Carlo Alvino, Paolo Del Genio e Fabio Brescia, oltre ai Radio Goal della sera e l'edizione del sabato. C’è stata una riduzione del personale, ce lo impone l’emergenza. Lo facciamo per evitare le presenze in redazione, abbiamo dovuto ridurre il numero dei programmi”.