De Maggio: "Accordo con Raspadori, Kepa ai dettagli e Simeone in pugno. Dal Napoli c'è grande ottimismo"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dal Napoli filtra ottimismo per Kepa, ma non è semplice chiudere. Bisogna avere pazienza per lui, così come per gli altri obiettivi Raspadori, Simeone ecc. Il Napoli ha l’accordo con Raspadori ed è vicino a quello col Sassuolo, per Kepa si è ai dettagli, stanno provando a cedere Petagna e hanno in pugno Simeone".