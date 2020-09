Regione Campania, De Luca: "Investiti 25 milioni per il San Paolo, oggi è un altro stadio"

Ultime notizie calcio Napoli - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato anche dello stadio San Paolo su Facebook:

"Nell’autunno del 2018 abbiamo investito 25 milioni di euro per il San Paolo. Dieci mesi di lavori - cronoprogramma rispettato - e il 3 luglio successivo, con la cerimonia inaugurale delle Universiadi, abbiamo offerto al mondo una bella immagine di Napoli e della Campania. Oggi il San Paolo è un altro stadio, pronto a riaccogliere sugli spalti rinnovati, non appena potremo farlo in sicurezza dal COVID, migliaia di spettatori.Il futuro è già iniziato".