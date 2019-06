Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è a Malta in questi giorni per l'Assemblea Eca. Il numero uno del Napoli è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Tuttomercatoweb per parlare anche del novità di calciomercato che riguardano il Napoli.

"Di attaccanti ne abbiamo a iosa, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l'abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei nostri".