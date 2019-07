DIRETTA - De Laurentiis: "Creiamo una grande super Champions, la Serie A resti nel weekend. Portiamo le regole del Basket nel Calcio e avviciniamo i bambini"

Calciomercato - Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. La rubirica si chiamerà 'Il calcio che vorrei'. De Laurentiis parla dei cambiamenti che potrebbero funzionare nel mondo del calcio e anche delle piccole rivelazioni sul mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Menomale che c'è l'entusiasmo intorno a Napoli, ma non è mai mancato né a Dimaro né in città. Il Napoli sta vivendo un ritiro molto tranquillo e sereno, come un classico ritiro. Tutti sono concentrati e pronti a dare il meglio. Sabato il primo incontro con il Benevento, incontreremo un vecchio amico come Maggio, poi Roberto Insigne e Inzaghi che è l'allievo di Carlo Ancelotti".

"Bisognerebbe parlare per giorni interi se vogliamo dire come migliorare il calcio. Già da quando facevo solo cinema mi accorgevo che tu parli, ma la gente è distratta o fa finta di non capire. Non a tutti è chiaro il messaggio che cerchi di mandare".

"C'è un grande senso di ignoranza all'interno dell'ECA ma nel senso che ignorano quanto accade e solo perchè in tanti non hanno partecipato a tutte le riunioni. Ora forse ci sarà la possibilità di allargare a tutti i club al mondo. L'ECA tutela i club, grazie a essa ci sono stati dei vantaggi per i club stessi. Io mi occupo di comunicazione e marketing nell'ECA. Andrea Agnelli non ha intenzione di fare una super Champions per pochi eletti, lui ha addirittrua cercato di allargare il tutto anche a club meno blasonati. Bisogna impostare il tutto in modo diverso. Se parliamo del 2024-2027, sarebbe un periodo così distante e lontano, ad oggi già 6 mesi o 1 anno sono lontanissimi, non possiamo stabilire la cose di triennio in triennio solo perché la gente non sa lavorare. Tutti credono di ottenere maggiori vantaggi lavorando e programmando con tanti anni d'anticipo, io manderei tutta questa gente a casa. Il calcio che vorrei deve essere animato da gente giovane e non da persone che sono rimaste nel passato. Serve gente prota a proiettarsi al futuro e visionari pronti a capire cosa sta per accadere. Ho detto ad Andrea Agnelli che deve riportare i bambini al calcio, ormai tutti sono impegnati con i videogame e abbandonano il calcio. Solo le grandi partire creano interesse, le altre no. Dobbiamo fare marketing pensando quali saranno i prossimi nostri fruitori. Una delle mie prime di tante idee è quella di mettere nelle scuole elementari italiane la tecnica e la tattica del calcio, due ore a settimana per vedere le partite più importanti della storia. Chi è il trequartista, come . Non si risolve il problema lanciando i bambini sul campo di calcio. Il nostro paese è stato influenzato dai Politici che non pensano ai bambini e ci hanno rovinati, bisticciano solo tra loro per scuola pubbliche e private, ho visto e sentito cazzate gigantesche. Bisogna accontentare bambini e anziani per il futuro e per il presente che devono godersi. Prendendo lo spunto da Tebas, rivoluzionario ad oltranza, bisogna o buttare una bomba o fare la rivoluzione parlando con calma e fino allo sfinimento. Dobbiamo capire cosa i media desirerebbero, vogliamo rovinare il calcio nazionale? Non credo sia giusto, anzi dobbiamo preservarlo e tenere il calcio Nazionale nel fine settimana. E' giusto raggruppare tutte le squadre in una grande unica Champions League, con squadre di Champions ed Europa League. E' chiaro che non tutti avranno le stesse disponibilità economica, bisogna fare una Champions League di chi si può permettere il top player e di chi non può permetterseli, poi alla fine le prime quattro di una e dell'altra competizione si sfideranno.

Allo stadio sembriamo tutti in un grande acquario gigante tra pirmo e secondo tempo. Sarebbe bello interrompere il calcio ogni 10 minuti come accade in altri sport. Possiamo cambiare e ricambare tutti i giocatori che vogliamo, da un punto di vista mediatico è giusto vedere tutti questi giocatori giocare. Come accade nel Basket sarebbe bello poter sostituire i giocatori continuamente.