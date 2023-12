De Laurentiis: "Ora Spalletti non potrà tirarsi indietro ad una nostra richiesta di consultazione, è cittadino di Napoli e non tradirà i tifosi" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Cittadinanza onoraria Spalletti, alla cerimonia interviene anche il presidente Aurelio De Laurentiis:

"Stiamo lavorando da mesi per un film di 4 ore per tutto quello vissuto dal Napoli nell'anno dello scudetto. Vogliamo regalare quest'esperienza straordinaria e speriamo ripetibile, non si può se non con gli imbrogli vincere ogni anni. Per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempore le stesse. Lo stesso vale per i giocatori, spesso può valere il senso di appagamento, di frustrazione per quello che può accadere con le famiglie. Ci sono poi anche le avversarie che si sono rafforzate.

Abbiamo avuto dalla nostra parte il più grande allenatore come Spaleltti e quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre. Il merito va al comandante Spalletti, è un motivatore esemplare diverso da tutti. In 19 anni ho imparato che l'attenzionalità di un giocatore è molto corta, se non usi determinati metodi che ha inventato Spalletti come le maglie di allenamento, le scritte dei cartelloni a Castel Volturno, i continui discorsi negli spogliatoi ecc per tenere sempre l'attenzione alta.

Lui è stato esemplare nelle interviste creando qul disagio spettacolare che era da insegnamento. Volevo che i miei attori prendevano spunto da lui. Ogni volta che ora avremmo bisogno di lui per una consulenza ora sarà obbligato a rispondere dopo questa sua cittadinanza onoraria. Poi ha giruato ai tifosi amore dedicando la vittoria a loro. Adesso non potrà più tradirci".