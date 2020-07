De Laurentiis: “Non capisco perché il Napoli debba giocare a Barcellona che presenta evidenti problemi: perché non giocare direttamente in Portogallo? Per il mio tweet su Osimhen aspettate qualche giorno” [VIDEO]

Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'assemblea di Lega Serie A:

"La Uefa? Io telefono, parlo e chiedo, ma è imbarazzante: senti arrivare dalla Spagna grandi perplessità e paure, e loro fanno gli gnorri. Cosa ci vorrebbe a dire che non si gioca lì ma in Portogallo o da altre parti? È come se stessimo a scuola: alla UEFA non c’è nessuno che sa fare impresa con i nostri soldi. Altra destinazione da suggerire? Se hanno deciso che si gioca in Portogallo, possiamo anche noi per gli ottavi mancanti andare lì. Non capisco perchè rimanere in una città che presenta grosse criticità. Osimhen? Aspettate qualche giorno”