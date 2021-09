De Laurentiis: "Nessuna italiana come noi, è mancato solo lo scudetto perché scippato! Dobbiamo fare sinergia con le altre squadre campane" [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis parla nel pre partita di Napoli-Benevneto a OttoChannel:

"Il futuro l'abbiamo percorso in questi 12 anni d'Europa. Siamo stati l'unica italiana con tutta questa continuità. Non abbiamo vinto scudetti che però non sono l'unica cosa che conta. Certe volte poi uno scudetto si vince per varie combinazioni per poi ricadere e altre volte c'è chi ti scippa lo scudetto. Qualcuno ci da dei visionari. Bisognerebbe esserci sinergia in tutta la Campania, tutti dobbiamo essere una grande famiglia anche con Salernitana, Juve Stabia, Avellino ecc. Siamo la terra felix".

