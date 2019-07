De Laurentiis: "San Paolo senza pista d'atletica irrealizzabile per il populismo del Comune, disposto a costruirla io altrove. Sul VAR e sul mercato..."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Calendario delle gare internazionali e di competizioni come la Coppa d’Africa?

"Alla FIFA e UEFA non hanno mai interessato i campionati internazionali, pensano solo ai loro interessi. Se il campionato italiano, come tutti gli altri, è terminato entro il 25-26 di maggio, non capisco perché si debba ritardare tanto l’inizio delle competizioni internazionali come la Coppa d’Africa penalizzando un allenatore nel non fargli allenare giocatori nuovi che devono inserirsi o elementi già inseriti. E’ tutto sbagliato. Si dovrebbe gestire tutto quanto in maniera totale, a livello europeo, dovremmo decidere di partire tutti nello stesso giorno. Così come il mercato: perché non può partire dopo la fine di tutti i campionati? Perché devo aspettare il primo luglio trattando però liberamente i giocatori prima? Mi sembra una stupidata. Chi sono questi geni che inventano queste stupidate? I campionati iniziano con i mal di pancia perché ci sono calciatori o con il mal di pancia o che non vengono impiegati perché devono essere venduti. Se per tutti si aprisse il primo giugno e si concludesse il 10 agosto, saremo tutti più sereni. A chi convegnono le tournée estive? Il mercato deve concludersi una settimana prima".

Giudizio sulla VAR

"E' stata creata per far sì che i club non debbano lamentarsi o nascondersi dietro dietrologie. Attraverso una camera di verifica, l'arbitro va richiamato e gli va detto cosa deve fare. L'arbitro a volte va a vedere e decide lui. Lì ci sono arbitri che hanno già controllato guardando più inquadrature, noi dobbiamo perdere tempo nell'attendere la decisione del direttore di gara. Forse aumenta la suspance, è un godimento da parte del pubblico anche il gesto ormai. Per essere regolari va chiarito quando la VAR va usata e questo si sta decidendo. Per me deve decidere la sala dove ci sono gli arbitri. Ora la si vuole unificare per tutte le gare e mi sembra giusto. Parto dal presupposto che è indiscutibile la buona fede arbitrale, ma per me deve decidere la camera arbitrale, non il direttore di gara in campo".

Stadi?

"Sono il centro di interesse della comunità calcistica e devono essere ultratecnologici e concepiti all'altezza di un grande club così come di una squadra minore. Bisogna modificare la legge che esiste e trovare disponibilità economiche che potrebbe mettere lo Stato a disposizione. Come? In due modi: non si pagano i profitti se uno quei soldi li va a destinare al miglioramento degli impianti sportivi; reintrodurrei le scommesse nel calcio ed il 50 % degli utili finiscono alla Federcalcio che li destina alle varie Leghe per la costruzione di impianti. Spalti a ridosso del terreno di gioco al San Paolo? Se ascoltiamo il populismo del Comune, diventa irrealizzabile. Si dice sempre: "Il San Paolo incute timore" etc. Pensate cosa sarebbe se il pubblico potesse essere attaccato al terreno di gioco. L'atletica ha pochissimi spettatori anche per il caldo. Tutti quanti hanno elogiato la pista dicendo che è tra le migliori al mondo e quindi va fatto un plauso a chi l'ha realizzata. Però poi ci sono pochissimi spettatori a differenza della Scandone, del PalaBarbuto e degli altri impianti. L'atletica già di per sé non è troppo spettacolare perché non c'è competitività, eccezion fatta per la corsa. Manca l'uno contro uno. E' possibile buttare i soldi per cose che non vengono utilizzate? Il San Paolo è il tempio del calcio oppure no? Perché mi pare che il Comune crede che non lo sia. Sembra che lo facciano per lanciare anatemi e per creare entusiasmo. Stanno facendo campagna politica per le regionali? Caro sindaco, caro Auricchio, caro Borriello, un San Paolo vibrante che vince ancora di più attraverso il tifo come si può ignorare? Come si può ignorare un pubblico così appassionato. San Siro ha la pista d'atletica? Il Ferraris ha la pista d'atletica? In Inghilterra? Vogliamo scimmiottare il calcio inglese ed essere bravi come in Spagna, poi però ci perdiamo in un bicchier d'acqua perché dobbiamo far politica de il San Paolo deve essere il luogo di tutti. I multiuso non funzionano mai, la specificità fa grandi le imprese. Sono pronto a costruire la pista d'atletica altrove con i soldi miei".