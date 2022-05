Repubblica, Tina a CN24: "Luigi De Laurentiis sta facendo esperienza a Bari, non escludo un suo futuro al Napoli"

Notizie Napoli calcio. Pasquale Tina, giornalista di Repubblica, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Aurelio e Luigi De Laurentiis

Calciomercato Napoli e multiproprietà con il Bari, le ultime

"Il rammarico per questa stagione ci sarà sempre, perchè è stato un campionato che poteva essere in bilico per il Napoli fino alla fine. La squadra di Spalletti ha mollato ad un mese da traguardo, ma questo non deve far passare la stagione come un fallimento perchè il ritorno in Champions è comunque un grande risultato. Capisco però la delusione dei tifosi".

Su Fabian: "Le parti non si aggiornano da un po', per questo credo che possa essere tra gli indiziati per una partenza. Lui ha voglia di tornare a casa in Liga, dove credo che possa essere più a suo agio rispetto alla Serie A. Se dovesse partire spero che il Napoli lo sostituisca con un giocatore di livello. Va detto che il calo del Napoli è nato quando sono mancati lui e Zielinski".

Sulla multiproprietà Napoli-Bari: "Non so se Luigi De Laurentiis nel 2024 possa essere più protagonista del Napoli o sostituire il padre Aurelio al comando, è una riflessione importante. Sicuramente sta facendo molto bene a Bari dove sta facendo esperienza importante, quindi credo che possa entrare effetivamente nell'organigramma del Napoli dopo il 2024".