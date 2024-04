De Laurentiis, l'avvocato: "Caso Osimhen? Non ci sono stati vantaggi concreti, niente artifici! Dal punto di vista sportivo il Napoli non dovrebbe correre alcun rischio"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la procura di Roma attorno alle 13,30 senza rilasciare dichiarazioni, ma il suo legale spiega che l'umore era assolutamente sereno e in poco più di un'ora di colloquio ha risposto a tutte le domande dei pm romani sul caso Osimhen. A chiedere di essere ascoltato è stato nei giorni scorsi lo stesso De Laurentiis, intenzionato a chiarire la sua posizione in merito all'ipotesi di falso in bilancio per il trasferimento di Osimhen dal Lille, nel quale erano stati inseriti, come contropartita, anche quattro giocatori del Napoli.

Ai microfoni della RAI parla l'avvocato Fabio Fulgeri, legale del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.