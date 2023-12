De Laurentiis in Superlega? Il CEO Reichart: "Conosce i suoi tifosi e cosa è meglio per il club"

A Sportmediaset, nell'intervista curata da Massimo Callegari, Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports, la società nata per sviluppare la nuova Superlega, ribadisce con il progetto che nascerà dopo la decisione della Corte di Giustizia europea che ha liberalizzato di fatto la nascita di nuove competizioni internazionali:

La nuova Superlega è pronta a garantire il meglio per i club europei, che hanno diversi motivi per lasciare la Uefa?

"Noi sappiamo che c'è un grande problema. I club non sono stabili e sostenibili come in realtà dovrebbero essere. Le nuove competizioni europee possono contribuire molto a migliorare le loro situazioni finanziarie e i loro problemi economici e soprattutto rappresentano una grandissima opportunità di crescita".

Superlega in tv gratis per tutti: sarebbe una novità assoluta.

"Siamo convinti che le migliori partite, con in campo i più grandi calciatori, hanno la forza di raggiungere miliardi di persone nel mondo. Questa è una grande opportunità: le piattaforme streaming e le tecnologie avanzate di oggi potranno aiutarci. Il grande calcio su un'unica piattaforma gratuita eliminerà anche la pirateria, che oggi è un grave problema".



Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che già sogna una Serie Élite?

"L'ho incontrato in occasione della sfida tra il Napoli e il Real Madrid. Abbiamo avuto una bella conversazione. L'ho apprezzato. È un uomo che non ha paura e sa esattamente cosa fare. Conosce i suoi tifosi e cosa è meglio per il club. Di certo non è spaventato da un sistema che minaccia solo sanzioni".

La nuova Superlega può aprirsi ai club arabi?

"Assolutamente no, questo è un progetto riservato solo a club europei".