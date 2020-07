De Laurentiis a Sky: "Osimhen affare da 100 milioni, Milik via al miglior offerente! Gattuso resta solo se convinto dal progetto. Sarri 2-3 ca**ate le ha fatte, spero Immobile superi Higuain"

Calciomercato Napoli - Dopo l'annuncio di Victor Osimhen, ai microfoni di Sky è intervenuto il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Questo il primo stralcio dell'intervista:

"Abbiamo preso Osimhen perchè è un giocatore che seguivamo da tempo e che voleva Rino Gattuso e lo voleva Cristiano Giuntoli che mi hanno convinto a fare questo sacrificio da 70 mln più 10 di bonus. E se consideriamo anche i vari stipendi che percepirà negli anni superiamo abbondantemente anche i 100 mln. Da Osimhen non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non è un calciatore da 25 o 30 gol, è un attaccante che dovrebbe esprimere un gioco per la squadra straordinario e far fare gol anche agli altri azzurri.

Che impressione mi ha fatto? Straordinaria, si è subito innamorato di Napoli. Mi ha fatto domande particolari, di vita vissuta e del sociale, più che di società o di calcio. Poi è venuto con due procuratori belga con cui ci eravamo accordati per una certa cifra, poi dopo due giorni mi chiama Giuntoli e mi dice che il fratello ha preso nuovi procuratori. Volevano più soldi, nel calcio si sa che è così.

Milik? A gennaio, come mai nel passato, abbiamo fatto acquisti importanti come Petagna e un centrale. Milik è da sempre sul mercato, perché sono anni che gli chiedo se vuole rinnovare, ma lui non mi risponde. Lo venderemo al miglior offerente, altrimenti rischierà di restare un anno qui con Gattuso che deve fare delle scelte.

Con Gattuso iniziato un nuovo ciclo, lui è un uomo eccezionale che ha vinto tutto. Anche da calciatore. Ma se non sarà convinto dal nostro progetto, allora è giusto che vada via. Ma al momento io vorrei che restasse qui per iniziare un ciclo nuovo.

Koulibaly? E' un uomo eccezionale, un padre e un marito fantastico, oltre che un grande difensore. Ma prima o poi le strade si dividono: io non lo so se sia arrivato il momento, anche perché per ora nessuno ha messo i 90 milioni che servono sul tavolo.

Barcellona-Napoli? La UEFA vuole farci giocare a Barcellona. Io mi auguro che poi non capiti nulla, anche perché parliamo di tutte persone nemiche. Bisogna andare a giocare liberi mentalmente. Spesso Insigne fuori casa ha trovato la rete, ora non voglio dare suggerimenti a Gattuso sulla formazione, ma magari proprio Lorenzo può piazzare il colpo decisivo nel primo o nel secondo tempo!

Se mi farebbe piacere che Immobile superasse il record di Higuain? È di Torre Annunziata, mi potrebbe fare solo piacere! Ha un rendimento da Scarpa d’Oro e quindi è giusto che prenda tutti i record che merita in questo momento.

Contento per Sarri e lo scudetto vinto alla Juve? Io posso soltanto dirgli: "Grazie, grazie, grazie" per ciò che ha fatto per noi. Però poi ha anche fatto due o tre cazzate! Poteva restare al Napoli e aiutarci nel giro di un paio d’anni a vincere lo scudetto. Invece ha preferito andare altrove, e non credo si sia trovato bene come a Napoli.

Obbiettivo per la prossima stagione? La Champions League, anche perché non giocandola il prossimo sarà uno dei pochi anni dove chiuderemo il bilancio in rosso".