De Laurentiis a CN24: "Koulibaly? Decida lui se restare, non lo possiamo obbligare. Osimhen? Ha giocato poco, un'incognita" | VIDEO

Calciomercato Napoli - Di Osimhen e Koulibaly, ma non solo, ha parlato Aurelio De Laurentiis poco fa. Il patron della SSC Napoli ha preso parte, con Politano, all'inaugurazione di Race for The Cure 2022, in Piazza del Plebiscito.

De Laurentiis: annuncio sul futuro di Koulibaly

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 a margine dell'inaugurazione anche di calciomercato e del futuro di Koulibaly e Osimhen:

"Koulibaly? È un simbolo del Napoli, e lui se vuole non essere più un simbolo, è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Uno ha una propria dignità e delle proprie esigenze, noi rispettiamo chiunque. A voi risulta che ho mai obbligato qualcuno a restare pur se sotto contratto? Forse solo una volta è capitato, con mio amico Walter Mazzarri: lo saluto. Walter a un certo punto dopo due anni mi disse: 'Presidè, io voglio andare via'. Ma gli dissi che doveva restare e lui molto rispettosamente è rimasto rispettando il contratto e regalandoci quattro anni di soddisfazioni. Napoli osimheniano? Eh, ragazzi, ma lo abbiamo avuto a mezzo servizio per due anni, non è che ha giocato interi campionati. Dare un giudizio su un giocatore così è poco opportuno, ogni campionato è diverso. La squadra si modifica nel corso della preparazione del campionato futuro. Quindi un calciatore è sempre un'incognita. Bisogna mettere sul campo anche il lato psicologico, io son sempre stato dell'idea che ci vorrebbe una psicologa. Bisogna non mettere gli allenatori nei guai, magari una psicologa dice cose inopportune e creando una barriera di convincimenti nei calciatori, E possono cozzare con l'idea di chi allena. Quindi ci siamo sempre attenuti al rispetto dell'allenatore, che è quello che ha la responsabilità della squadra".

