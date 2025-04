De Giovanni: "Il Napoli non ha seconde linee all'altezza della prima squadra. Rispondo così a chi definisce il calendario facile"

Lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, del momento in casa Napoli: "Che possa vincere lo Scudetto lo dicono i numeri. E' l'unica che ha retto il ritmo dell'Inter, che sta andando a singhiozzo. Ora l'Inter ha un calendario difficile e con molte partite. Ha la Champions, il ritorno di Coppa Italia col Milan, le avversarie in campionato ha Roma, Lazio, Bologna. Per il Napoli, che ha solo il campionato, questi tre punti non sono un divario incolmabile. Ma anche questo Napoli va a singhiozzo.

E' anche vero che però ha diverse facce, non ha seconde linee all'altezza della prima squadra. E ogni volta se manca qualcuno deve cambiare modulo. Il Napoli ha 7 punti di vantaggio sull'Atalanta, che deve guardarsi alle spalle, quindi ha blindato il secondo posto. L'organico del Napoli vale quello della Roma, della Juventus, della Lazio e del Bologna. Non ha un organico tale da essere una squadra che corre per lo Scudetto. Nel Napoli se non gioca Neres devi cambiare il modulo, invece l'Atalanta ha seconde linee di livello, che non sono inferiori ai titolari. Un calendario facile quello del Napoli? Si giocherà contro squadre che avranno moltissime motivazioni, per questo non sono d'accordo con chi dice questo".