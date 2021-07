Gigi De Canio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I soldi vanno comunque e sempre spesi bene, non sempre vince chi ha più soldi ma vince chi sa sfruttare le proprie competenze. Perdita grave quella di Ancelotti, non aveva tutte queste colpe, ma ottimo l’arrivo di Spalletti. Come Benitez può fare qualcosa di importante per il Napoli".