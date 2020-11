De Canio: "Scudetto? Può essere l'anno buono per il Napoli, ma l'obiettivo resta la Champions League"

Ultime notizie calcio Napoli – Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Scudetto? Credo che sia l’anno buono, è un concetto che abbiamo espresso un po’ tutti. Il campionato non ha padroni. La Juventus stenta, l’Inter stenta… Ovviamente il Napoli non ha l’obbligo di dover vincere il titolo, l’obiettivo resta quello della qualificazione in Champions League”.