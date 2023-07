De Canio: "Garcia? La sua Roma era fortissima, ecco come si comporterà al Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Il tecnico Gigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”:

“La Roma di Garcia era fortissima sia fisicamente che tecnicamente. Era molto potente, agile, veloce e in quel periodo la Roma lottava per lo scudetto per cui molto competitiva. Credo sia più fortunato Garcia ad arrivare a Napoli che il Napoli a prenderlo. In quel momento era un po' fuori dalle grandi, per cui Napoli è stata un’occasione da non perdere. Non credo che Garcia stravolgerà il Napoli: la squadra c’è e anche sul mercato ci sarà poco da fare. Maxime Lopez sarebbe un grande acquisto come alternativa a Lobotka. Da un punto di vista tecnico-tattico, a questo Napoli c’è poco da dare. Certo, qualcosa si può dare e Garcia sarà in grado di farlo, ma quello che il tecnico dovrà fare è tenere alte le motivazioni di una squadra che ha strabiliato e stracciato ogni record. Il ritiro a Dimaro servirà a Garcia per prendere confidenza con i calciatori, ma credo nell’intelligenza del tecnico che mi pare essere una persona molto capace in tal senso. Credo che Garcia saprà giocarsi questa chance nel migliore dei modi e il fatto che il Napoli sia una squadra di bravi ragazzi faciliterà l’inserimento di Garcia".