De Canio: "De Laurentiis vuole mandare via Spalletti, è tutto fin troppo chiaro"

Napoli - Le parole dell'ex allenatore anche del Napoli Luigi De Canio che ha fatto una dichiarazione forte a Sportitalia sulla situazione di calciomercato della società di De Laurentiis e il futuro di Spalletti:

"Secondo me De Laurentiis vuole mandare via Spalletti. Se dice che vuole vincere lo scudetto e poi ci sono tutte queste situazioni d’addio per i giocatori del Napoli allora significa soltanto che vuoi che l’allenatore vada via. Si fa fatica a creare lo spirito di squadra con tanti nuovi arrivi. Non è facile ricreare un gruppo dopo tanti addii importanti per nuovi calciatori, magari anche di qualità, ma che difficilmente possono subito ricreare quell'intesa per vincere. Ci sta ricostruire per tanti motivi, e proprio per questo non si possono creare false aspettative e parlare di scudetto".