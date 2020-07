De Biasi: "Osimhen? L'unico dubbio riguarda l'ambientamento in una realtà come Napoli"

Ultime calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino e della nazionale albanese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il relax non rientra nella mentalità di Gattuso che vorrà tirare il massimo dai suoi calciatori. Ieri il Napoli no ha sfigurato per nulla, ha tenuto bene il campo, ma la differenza la fanno i goal. L’Atalanta sta bene ed è fortissima, è tra quelle che anche prima del lockdown correva tanto. Il Napoli è incappato in una gara meno brillante dal punto di vista fisico. Zapata sta facendo cose straordinarie e tutti i giocatori dell’Atalanta stanno facendo una stagione impressionante. Lozano? Gattuso sa se dare lo spazio necessario a questo calciatore che ancora non ha dato quello che si aspettava. Ci sono calciatori che hanno bisogno di più tempo per ambientarsi e lui è uno di quelli. Osimhen? Tecnicamente e fisicamente mi piace tantissimo, l’unica incognita è sapere la centralina elettronica come funzionerà in una realtà importante come quella di Napoli. Pensare che il suo arrivo a Napoli sia stata una distrazione per la squadra è solo un alibi”.