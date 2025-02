Dazn, Zille: "Ho visto Conte molto deluso dal pareggio. Prendere Okafor 'ricondizionato' è stata una mossa che non l'ha aiutato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuta la giornalista di Dazn Federica Zille:

“Conte ha confermato nella nostra intervista di essere andato in difficoltà con i cambi, perché non sapeva chi mettere. Non si tratta, quindi, di un aneddoto ipotetico ma reale. Mazzocchi è uscito perché era stanco e posso confermarlo, e lì Conte ha chiesto al suo staff - in particolare Stellini - come poteva fare. La prima idea è stata mettere di mettere Ngonge, però poi la situazione è ricaduta su Rafa Marin che ha comunque esordito. In effetti c’era tensione sulla panchina del Napoli: ad esempio l’esultanza sull’1-1 è stata molto più intensa del solito. Ho percepito forte delusione, anche se Conte ha parlato del pareggio in termini positivi.

Il punto del Napoli è arrivato in una sofferenza finale. Il Napoli ha poche alternative, mentre la Lazio ha messo dentro Dia che ha segnato il gol del pari. Ho percepito la difficoltà di Conte nel gestire le sostituzioni. L’ingresso di Politano è stato comunque positivo: l’azione del Napoli è stata molto bella, costruita bene. Conte deve gestire questo tema delle alternative fino al termine del campionato. Prendere Okafor “ricondizionato”, è stata una mossa che non aiuta l’allenatore”.