DAZN, Callegari: "A dicembre sembrava una missione impossibile contro il Barcellona, adesso..."

Massimo Callegari, giornalista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva.

SUL BARCELLONA: "Le difficoltà sono determinate da una programmazione che ha registrato dei bug clamorosi nelle scelte tecniche e da situazioni non prevedibili come Suarez e Dembelé. Le soluzioni disponibili sarebbero d'emergenza e dai costi elevati".

SU NAPOLI-BARCELLONA: "Al momento del sorteggio mi sembrava una missione praticamente impossibile per il Napoli, ma la squadra azzurra attraversava un periodo diverso ed i blaugrana avevano evidenziato solo degli scricchiolii. Oggi il gruppo di Gattuso è in crescita, nella gara del San Paolo c'è qualche possibilità in più di mettere i presupposti per andare in trincea al Camp Nou e sperare di sopravvivere".