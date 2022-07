Dazn, Azzi: "Ritorno a Sky? Il nostro interlocutore è Tim". Poi mostra una maglia di Maradona

Sulle pagine del Corriere della sera c'è una lunga e interessante intervista all'amministratore delegato di Dazn Stefano Azzi

Si parla anche di un ritorno in gioco di Sky. Che cosa c’è dietro? «Dazn resta l’unico titolare di tutti i diritti sulla serie A. Noi siamo concentrati sulla negoziazione con Tim con cui abbiamo una partnership di lunga durata e siamo in ottimi rapporti con l’attuale management (Pietro Labriola ndr). Però, Tim ci ha chiesto di rivedere l’accordo di esclusiva, stiamo cercando di trovare un equilibrio che vada bene a noi e a loro».

Come sono i vostri rapporti con Sky? «Il nostro interlocutore principale è Tim. La prima cosa è trovare un nuovo equilibrio. Se poi funziona per entrambi, a quel punto possiamo andare da chiunque: Sky, produttori di smart-tv, chiavette... Sky per Dazn è già un partner in vari Paesi, anche in Italia».

Lei, Stefano Azzi, gioca da difensore o da attaccante? «Attaccante, fantasista. Mi ispiro alla maglia di un grande, è qui dietro».

Alla parete mostra il dieci firmato da Maradona, una divisa dell’Argentina dentro a una teca. «Mi piace trovare soluzioni e schemi di gioco inediti. In quest’avventura professionale a Dazn ho chiesto un ulteriore cambio di passo, dobbiamo diventare sempre di più il punto di riferimento per lo sport. In Italia e non solo».