TMW, Dario Marchetti da Villa Stuart: "Lobotka firmerà il contratto nel primo pomeriggio a Roma. Più tifosi per lui che per Demme"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dario Marchetti, giornalista di Tuttomercatoweb, inviato a Villa Stuart. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Lobotka sta ultimando le visite di rito. E’ arrivato a Villa Stuart intorno alle 10, ma il calciatore era atteso nella capitale già ieri sera a mezzanotte. Nel primo pomeriggio ci sarà la firma sul contratto senza passare da Napoli, può darsi che sia anche all’Olimpico per conoscere la sua nuova squadra. Per Lobotka erano presenti circa venti tifosi, a differenza di Demme in cui ce ne stavano di meno”.